Drôme : un sexagénaire ligoté à son domicile dans la nuit à Clérieux

La très mauvaise surprise pour un habitant de Clérieux près de Romans-sur-Isère (Drôme). Dans la nuit de mardi à mercredi, cet homme d'une soixantaine d'années a été braqué à son domicile par deux malfaiteurs dont l'un était muni d'une arme de poing.

ⓘ Publicité

Le sexagénaire a été ligoté avec du ruban adhésif et pendant ce temps-là, les malfaiteurs ont fait main basse sur plusieurs centaines d'euros ainsi que sur une carabine. La victime a réussi malgré tout à se défaire de ses liens et il a alerté les gendarmes. Les deux malfaiteurs sont toujours en fuite et l'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Romans-sur-Isère.