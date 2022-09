Un sexagénaire tué dans un accident de la route à Cussac-Fort-Médoc

Une collision entre deux voitures a fait un mort à Cussac-Fort-Médoc ce 27 septembre à la mi-journée : un homme de 64 ans, qui conduisait l'un des deux véhicules impliqués. Sa passagère, gravement blessée, a dû être héliportée vers l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Deux occupants de l'autre voiture ont également été grièvement touchés.

Un troisième passager du second véhicule à quant lui été plus légèrement blessé. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'accident.