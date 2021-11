Un sexagénaire tue sa fille et blesse son gendre à Garat en Charente

A l'heure du repas de midi mercredi, un homme âgé de 67 ans se rend au domicile de sa fille et de son compagnon, sur la commune de Garat. Il se met en embuscade, et il attend. Lorsque le couple sort de son domicile et monte dans sa voiture, l'homme tire trois cartouches de fusil de chasse. Un tir touche le compagnon, qui est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Les autres tirs visent la fille du tireur, âgée de 50 ans, et la tue. Il quitte ensuite les lieux, et sera retrouvé plus tard en Dordogne, au bord d'un plan d'eau où il veut mettre fin à ses jours par noyade.

Assassinat et tentative d'assassinat

Le sexagénaire a été interpellé, et placé en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat, puisqu'il s'était mis en embuscade avant de tirer. C'est une dispute familiale, qui dure déjà depuis plusieurs années, qui s'achève dans le sang. L'auteur des coups de feu avait déjà été poursuivi pour violences et menaces sur sa fille. L'un des tirs a endommagé une maison voisine de celle du couple, et la famille au complet (enfants compris), très choquée, a été prise en charge par une cellule psychologique. La brigade de recherches de la Gendarmerie Nationale d'Angoulême a été saisie de l'enquête. Les investigations se poursuivent sur place, et il faut maintenant tenter de comprendre le profil de l'auteur des coups de feu.