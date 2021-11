Un sexologue de Périgueux condamné à 6 ans de prison par la Cour d"Assises de la Dordogne

Lionel Agullo a donc été reconnu coupable de viols et de détention d'images pornographiques de mineurs par la Cour d'Assises de la Dordogne. Une condamnation par défaut, il n'est jamais venu à son procès.

Le verdict est en dessous des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 7 ans de prison pour ce sexologue accusé de viol sur l'une de ses patientes lors de séances de thérapie. Il lui est aussi interdit d'exercer toute profession de ce genre; thérapeute, masseur, coach de vie, sexologue La condamnation s'accompagne d'un mandat d'arrêt et d'une inscription au fichier des délinquants sexuels

Une satisfaction pour sa victime

La jeune femme qui avait porté plainte s'est dite ce soir satisfaite de cette décision, pour elle et pour toutes celles qui l'ont croisé défavorablement, et pourront donc peut être se reconstruire.

Lionel Agullo lui court toujours

Le sexagénaire périgourdin, qui a disparu à la veille du procès est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. S'il est interpellé, il aura un mois pour faire opposition à cette décision. Un nouveau procès pourrait alors s'ouvrir devant la Cour d'Assises de la Dordogne, susceptible d'être renvoyé en appel, soit deux rendez-vous judiciaire de plus pour sa victime, ce qui est loin de l'effrayer: "déjà on a l'expérience d'un premier vécu donc il n'y a plus ces craintes-là. S'il a voulu que ce soit un coup d'essai, il n'y a pas de problèmes, nous on a pris en expérience. "