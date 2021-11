Un sexologue périgourdin jugé pour viol par la Cour d'Assises de la Dordogne

Lionel Agullo est poursuivi pour viols sur l'une de ses patientes entre mars et juillet 2007 à Périgueux. Il comparait libre. Le procès doit durer trois jours.

Viols, et détention d'image de mineurs à caractère pornographique. Voilà ce que l'on reproche à ce périgourdin de 63 ans qui officiait en tant que sexologue à Périgueux. Les faits reprochés se seraient produits de mars à juillet 2007 sur l'une de ses patientes.

Une méthode "orientale" mal vue en Occident

Selon les déclarations de sa patiente, il la reçoit dans son cabinet en mars 2007. Victime d'un viol lorsqu'elle était mineure, elle a des problèmes de couple. Le sexologue décide alors de lever le" blocage" qui la mine. La jeune femme est sous semi hypnose. Elle est allongée sur une table de massage, il lui demande de fermer les yeux. Au bout de quelques séances il va de plus en plus loin, parlant de manupuncture. Il la caresse sur les seins, le sexe, la pénètre manuellement lui faisant promettre de ne rien dire de cette méthode mal vue en occident. Honteuse, mal à l'aise, elle se tait et subit ce traitement une quinzaine de fois jusqu'à ce que son petit ami lui ouvre les yeux. Elle porte plainte en octobre 2010, Lionel Agullo est placé en garde à vue en février 2014

La question de l'emprise et des effets de l'hypnose au centre des débats

Hypnothérapeute, Lionel Agullo a pignon sur rue à Périgueux. Il a aussi eu des ambitions politiques. Il s'est présenté aux élections législatives à Périgueux trois fois sous une étiquette écologiste, puis aux municipales en 2008. Aujourd'hui encore, sur Facebook, il se dit coach de vie, défend des théories sur la nocivité du lait de vache face à la propagation du coronavirus, chante , récite des mantras.

Hypnose © Radio France - Erika Vachon

. A l'issue d'une garde à vue, il reconnait une partie des faits avant de revenir sur ses déclarations, considérant que sa patiente était consentante. La question de l'emprise du thérapeute sur la patiente, des conséquences de l'hypnose sur son libre arbitre devrait occuper une partie des débats. D'autant qu'une autre de ses patientes a porté plainte elle aussi pour des faits similaires sans pour autant se constituer partie civile lors de ce procès. Enfin le thérapeute, qui bénéficie de la présomption d'innocence, devra aussi s'expliquer sur la présence de nombreuses images pornographiques de très jeunes filles sur son ordinateur, découvertes lors d'une perquisition.