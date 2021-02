Un shooting photo nu pour sensibiliser au cancer de la prostate à La Rochelle

Pour sensibiliser au cancer de la prostate, une maladie taboue chez les hommes, le mouvement "Men cause Men combat" organise des shootings photos à la Rochelle. Des photos où les hommes sont totalement nus. La prochaine séance aura lieu début mars. Et on cherche des volontaires !

Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes.

C'est le cancer le plus répandu chez les hommes et il est pourtant tabou. A La Rochelle, le mouvement créé par Hugo Guerrin intitulé Men cause men Combat sensibilise au cancer de la prostate en organisant des shootings photos d'hommes totalement nus.

"Notre première photo, on l'a mise en ligne le 1er novembre 2020", raconte le fondateur. Les jours qui suivent, la photo cartonne. Elle est partagé des dizaines de fois sur Facebook et est reprise par de nombreux médias nationaux et locaux.

Le mouvement est lancé mais ce ne sera qu'une page Facebook. "Ce n'est pas une association, l'objectif n'est pas de toucher de l'argent", soutient-il. Le but est simplement de lever ce tabou persistant. On veut sensibiliser, toucher les hommes sur le cancer de la prostate. Mais aussi les femmes pour que leur mari franchisse le pas et aille se faire dépister".

"Je pense que ça permet à certains hommes qui n'osaient pas, de pouvoir en parler" - Christophe Latour, médecin à Rochefort

Des photos d'hommes nus, le choix peut choquer. "J'ai voulu que ce soit un nu caché, le sexe est caché. On ne doit pas choquer les gens, on doit les sensibiliser."

En plus des réseaux sociaux, les photos sont affichées dans le salon de coiffure d'Hugo Guerrin à La Rochelle : "On voit les gens qui s'arrêtent, j'essaie souvent de capter leur regard pour voir ce qu'ils en pensent. On a très peu de retours négatifs."

Un des hommes sur les photos depuis le début, Christophe Latour, a affiché la photo dans son cabinet médical. "Je pense que ça permet à certains hommes qui n'osaient pas, de pouvoir en parler", se réjouit-il.

Le mouvement lance en ce moment un appel pour recruter de nouveaux volontaires, et être encore plus nombreux sur les prochaines photos.

La prochaine séance a lieu début mars.