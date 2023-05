Un siècle après les faits, l'affaire Seznec ne cesse de revenir hanter la justice et la société française

Montage de photos de Guillaume Seznec, en 1951 (G) et dans les années 20.

L’histoire commence le 25 mai 1923. Ce jour-là, Guillaume Seznec, 45 ans, quitte Rennes à bord d'une Cadillac avec Pierre Quéméneur pour faire du négoce à Paris. Pierre Quéméneur est négociant en bois à Landerneau dans le Finistère. Il est aussi conseiller général du canton de Sizun. Guillaume Seznec, âgé de 46 ans, est, lui aussi, négociant en bois, à Morlaix, dans le Finistère également. Tous les deux sont associés.

Dans la nuit du 27 au 28 mai 1923, Guillaume Seznec rentre seul à Morlaix, affirmant avoir laissé Pierre Quéméneur à la gare de Dreux, ce dernier préférant terminer le voyage en train. À la famille inquiète, il dit ne plus avoir de nouvelles du conseiller général qui a "dû aller jusqu’en Amérique".

Les jours passent et toujours aucune nouvelle du conseiller général. Le 10 juin, la famille de Pierre Quémeneur se rend à la 13e brigade de police mobile de Rennes pour faire part de sa disparition. Et quelques jours plus tard, un télégramme arrive. Il a été écrit au Havre : "Tout va bien, ne rentrerai à Landerneau que dans quelques jours. Signé : Quémeneur".

Photo réceptionnée le 3 juillet 1923 du télégramme posté le 13 juin 1923 signé Quéméneur à sa famille et envoyé du Havre, principal port de départ vers l'Amérique.

Un peu plus tard, c’est la valise de Pierre Quémeneur qui est retrouvée dans la salle d’attente des voyageurs au Havre avec son portefeuille et ses papiers. Mais, ça n’est pas tout : il y a des traces de sang. Nouveaux éléments troublants. Le 22 juin 1923, la justice ouvre une enquête pour disparition suspecte.

Entendu 67 fois, confronté à 30 reprises aux témoins par la police, Guillaume Seznec se contredit à maintes reprises, ment, manque d'alibi et tente de soudoyer des témoins. La découverte de fausses promesses de vente d'une propriété de Quéméneur, au bénéfice de Seznec, achève d'en faire le suspect numéro 1.

"C'était un petit voyou, le coupable idéal. Tout le monde savait qu'il traficotait. La police est sûre que c'est lui qui a fait le coup, ils ne vont pas chercher ailleurs", résume l'écrivain et journaliste Bernez Rouz, auteur de "L'affaire Quéméneur-Seznec" (éd. Apogée, 2005).

Une enquête totalement orientée

Le 4 novembre 1924, après onze jours de procès à Quimper, Guillaume Seznec est condamné, sans corps, sans témoins ni aveux, aux travaux forcés à perpétuité pour meurtre et faux en écriture. Il passera 20 ans au bagne en Guyane. À l'époque, "personne ne pense qu'on a envoyé un innocent au bagne", assure Michel Pierre. "Ce n'est, raconte-t-il, qu'au début des années 1930 que la thèse de l'erreur judiciaire prend de l'ampleur, portée par une "trinité invraisemblable" : un ancien juge atteint de troubles mentaux, un journaliste antisémite et une institutrice adhérente de la Ligue des Droits de l'Homme.

Guillaume Seznec au tribunal de Quimper lors de son jugement.

Gracié par le Général De Gaulle en 1946, Guillaume Seznec rentre en métropole le 1er juillet 1947, à 69 ans. L'opinion publique a changé, il est accueilli en héros par des milliers de personnes à Paris. Mais il est victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il reste dans le coma plusieurs jours, les enquêteurs mènent une perquisition à son domicile. Guillaume Seznec meurt le 13 février 1954.

Sa fille puis son petit-fils poursuivent alors son combat pour sa réhabilitation.

Denis Seznec, petit- fils de Guillaume Seznec en décembre 2006. La justice refuse la réhabilitation de Guillaume Seznec.

Une succession d’hypothèses, de rebondissements

Au fil des années, une douzaine d'hypothèses, au moins, ont émergé. La culpabilité de Guillaume Seznec n'a jamais été pleinement établie. Il n’y a pas de preuves, pas d’aveux, pas de cadavre, mais des hypothèses souvent à charge.

Quéméneur tué par son propre frère ?

Pierre Quéméneur, rentré dans son manoir de Plourivo dans les Côtes-d'Armor, y aurait été tué par son frère Louis. Cette thèse est née dans les années 1930 sous l'impulsion de l'ancien juge Charles-Victor Hervé, qui avait été informé de coups de feu entendus par des marins une nuit de mai 1923, près de la propriété de Plourivo. Son beau-frère Jean Poulinquen, notaire, serait l'auteur des fausses promesses de vente du domaine pour faire accuser Seznec d'avoir tué Pierre Quéméneur par cupidité. Mais une enquête menée dès octobre 1924 a montré que les coups de feu entendus avaient eu lieu durant une noce, dans la nuit de 24 au 25 mai 1923, alors que Seznec et Quéméneur étaient à Rennes.

Une piste américaine dans les archives du FBI

Après avoir quitté Seznec, Pierre Quéméneur aurait bien rejoint Paris en train, où il devait traiter d'une affaire de vente, à grande échelle, de véhicules d'occasion de fabrication américaine, en particulier des Cadillac. Arrivé à Paris avec une valise pleine de billets, il aurait été liquidé par un gang de trafiquants internationaux, dont le dénommé "Sherdly" ou "Chardy" désigné par Seznec. Hypothèse retrouvée dans les archives déclassifiées du FBI.

Une machination policière pour protéger de "puissants personnages" ?

La culpabilité de Seznec aurait été "fabriquée" pour protéger des hommes politiques impliqués, avec Quéméneur, dans un vaste trafic d’automobiles américaines vers l'Union soviétique.

Cette thèse est évoquée dès juillet 1923 dans un article du quotidien Ouest-Éclair. Après la Libération, elle est relancée à cause de l'implication de l'inspecteur Pierre Bonny, qui a participé à l'enquête sur la disparition de Quéméneur, au sein d'une organisation supplétive de la Gestapo.

Cette hypothèse d'une condamnation de Seznec pour couvrir un scandale n'est que "l'une des hypothèses possibles, mais surtout l'une des plus vraisemblables", avait estimé l'avocat général Jean-Yves Launay devant la Cour de révision en 2006.

Et si c’était l’épouse de Guillaume Seznec ?

Pierre Quéméneur aurait été tué accidentellement à Morlaix par Marie-Jeanne Seznec, épouse de Guillaume, à laquelle il faisait des avances. Cette thèse est défendue par Denis Langlois, ancien avocat de la famille, qui dit avoir été mis dans le secret en 1978 par l'un des petits-fils de Guillaume Seznec, Bernard Le Her. Ce dernier l'aurait appris de son oncle "Petit-Guillaume", fils de Guillaume Seznec, témoin des faits alors qu'il n'avait que 11 ans, un dimanche du mois de mai 1923.

Morlaix le 6/05/2018, deux des petits-enfants de Guillaume Seznec ont décidé de briser le silence, et de rendre public le lourd secret qui pèse sur leur famille depuis près d'un siècle. Leur père, "Petit Guillaume" Seznec, leur avait "tout raconté".

Des ossements découverts

En 2018, un os est retrouvé lors de nouvelles fouilles dans l'ancienne maison de la famille Seznec, à Morlaix (Finistère). Une fausse piste une nouvelle fois. Après analyses, ces ossements sont ceux de bovidés.

Des fouilles près de l'ancienne demeure des époux Seznec, à Traon ar Velin, non loin du centre-ville de Morlaix en février 2018.

Au total, quatorze demandes de révision sont rejetées. La dernière, en 2006, quand la chambre criminelle de la Cour de Cassation examine minutieusement (et rejette) toutes ces pistes, y compris celle consistant à "trouver suspecte la surabondance même des preuves réunies contre Seznec", qui serait le signe "d’une machination policière".

Le combat pour la réhabilitation de Guillaume Seznec, a donné lieu en un siècle à des centaines d'articles et presque autant d'hypothèses sur la disparition en 1923 du conseiller général du Finistère. L’affaire Seznec, un siècle de pistes inabouties.

L'affaire Seznec, les dates clés

L'affaire Guillaume Seznec : l'histoire sans fin