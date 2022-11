Guerre de 14-18 : un siècle après, Vacqueyras ajoute le nom d'un soldat oublié sur le monument aux morts

Après six mois de recherche, l'association Les poilus de Vaucluse s'est rendue compte qu**'il manquait le nom d'un soldat sur le monument aux morts** de Vacqueyras. Ce soldat, c'estJean Henri Marius Borel et son absence est un mystère. Thomas Grobon, président de l'association, explique comment ils se sont rendus compte de cet oubli : "On a relevé tous les noms des soldats morts de Vacqueyras, puis nous sommes allés chercher dans les archives de la commune et là, on en a trouvé un de plus !"

Avant de contacter la commune, l'association s'est assurée que le nom de Jean Henri Marius Borel ne figurait sur aucun monument aux morts : "On a vérifié dans plus de 68 villes et villages, dont Lyon où il s'est marié, et l'Isle-sur-la-Sorgue, mais il n'est inscrit nulle part et on n'a pas d'explication rationnelle à cela".

"C'est un devoir de mémoire, on leur doit bien ça. Ils se sont battus et sont morts pour la France." - Thomas Grobon, président de l'association Les poilus de Vaucluse

Pour réparer cette erreur, l'association contacte la mairie de Vacqueyras, commune depuis laquelle ce soldat avait déclaré son départ à la guerre en 1914 et demande à ajouter son nom, ce qu'elle accepte. Pour Thomas Grobon, c'est un geste symbolique et important : "C'est un devoir de mémoire, on leur doit bien ça. Ils se sont battus et sont morts pour la France. On va le mettre sur le monument pour qu'il rejoigne ses copains et qu'on puisse l'honorer comme les autres".