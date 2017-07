Un site pour retrouver des bijoux volés autour de Clermont-Ferrand

La section de recherches de Clermont-Ferrand vient de lancer un site Internet pour aider les victimes d'un cambrioleur multirécidiviste interpellé début juin. Les victimes de ces vols peuvent visualiser plusieurs dizaines de clichés et prendre contact avec la section.

La pratique n'est pas très courante et caractérise l'importance du magot dérobé par l'individu interpellé en juin dernier. Ce kosovar de 25 ans est impliqué selon les gendarmes dans une trentaine de cambriolages commis entre mars et mai derniers autour de Clermont et de Riom. Lors de son arrestation, il était en possession de plus de 500 grammes de bijoux en or. Beaucoup de bijoux, beaucoup de victimes à identifier et à retrouver...pas forcément très simple.

200 clichés classés par catégories

Sur le site, l'internaute peut trouver pas moins de deux cents clichés, classés par catégories. Les victimes de ces vols par effraction peuvent visualiser chacun d'entre eux précisément puis prendre contact avec la section. Un onglet leur permet de remplir un formulaire de contact et de spécifier les bijoux reconnus. Ensuite les gendarmes évaluent ces signalements grâce à divers documents fournis par les victimes.

L'adresse du site : http://sr\-63.webnode.fr/