Un skieur d'une soixantaine d'années meurt dans une avalanche en Haute-Maurienne

Avec les chutes de neige de ce week-end, le risque d'avalanche est toujours de 4 sur une échelle de 5 dans les massifs du Beaufortain, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise mais aussi en Maurienne et en Haute-Maurienne. C'est d'ailleurs dans ces secteurs que deux avalanches se sont déclenchées ce lundi.

Une plaque d'environ 300 mètres de long

Deux groupes de skieurs de randonnées se sont fait prendre en début d'après-midi dans le secteur du Mont Thabor, alors qu'ils étaient en train de remonter la pente. Selon les secouristes de la CRS Alpes, qui sont intervenus sur place, une immense plaque de 300 mètres de long s'est détachée. Trois skieurs ont été ensevelis et l'un d'eux, un homme d'une soixantaine d'année, est malheureusement décédé.

Un trentenaire s'en sort après 35 minutes sous la neige

Les secours sont aussi intervenus un peu plus tard près de Bonneval-sur-Arc, cette fois pour deux skieurs, qui étaient partis d'un point haut de la station et qui évoluaient en hors-piste sans être équipé. Là encore, une plaque s'est détachée et les deux trentenaires, originaires de région parisienne, ont été emportés.

Le premier a été partiellement recouvert et le second totalement. Les pisteurs de Bonneval-sur-Arc sont arrivés les premiers sur les lieux, avant de prévenir la CRS Alpes. C'est le chien des secouristes qui a fini par localiser le deuxième skieur. "Un véritable miraculé" selon la CRS, qui s'en sort sans trop de bobos après avoir passé 35 minutes sous la neige.