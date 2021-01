Un skieur de 26 ans porté disparu après une coulée de neige dans le massif vosgien

Une coulée de neige a emporté deux skieurs de 26 et 28 ans ce dimanche 17 janvier à la mi-journée dans le massif vosgien du Hohneck. Le plus âgé a pu être secouru mais le second skieur n'a pas pu être localisé, les recherches ont été interrompues en soirée, elles reprendront ce lundi matin.