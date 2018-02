Un skieur a quitté mercredi une piste rouge du domaine skiable de La Clusaz pour s'engager sur une pente hors-piste verglacée et très raide. Il a chuté et dévalé sur 300 mètres. L'accident s'est produit en milieu d'après-midi dans le massif des Aravis (Haute-Savoie).

La Clusaz, France

L'alerte a été donnée à 15 heures 40 ce mercredi. Un vacancier de 72 ans a été victime d'une chute mortelle sur un secteur hors-piste de la station de la station haut-savoyarde de La Clusaz dans les Aravis.

Quelques instants plus tôt, sous les yeux de son fils de 40 ans et d'autres témoins, le septuagénaire avait soulevé la corde qui matérialise la piste rouge de l'Aiguille pour s'engager hors-piste dans la face nord du Fernuy.

"Une pente sur laquelle même les plus expérimentés ne s'aventurent pas en ce moment" - Alexis Bongard, directeur de l'Office du tourisme de La Clusaz

"C'est une pente très raide et à la neige dure comme du béton en ce moment à cause du froid et où même les plus expérimentés ne s'aventurent pas en ce moment" explique le directeur de l'Office du tourisme de La Clusaz, Alexis Bongard.

Car, et c'est ce qui s'est passé ce mercredi, la chute est imparable et il est impossible de s'arrêter sur une surface aussi lisse qu'une patinoire.

La victime a dévalé la pente sur 300 mètres

Ce mercredi après-midi, la victime a dévalé la pente sur 300 mètres avant d'achever sa course sur la piste noire de Lapiaz située en contrebas. Malgré le massage cardiaque effectué par les pisteurs secouristes de la station, à l'arrivée de l'hélicoptère de la sécurité civile et du PGHM d'Annecy, le skieur était décédé.