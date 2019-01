La Sambuy - Un dameur raconte : "Mon câble est passé à 30 centimètres de la tête d'un randonneur"

la Sambuy, Seythenex, France

Romain Lesueur est dameur pour la station de la Sambuy, en Haute-Savoie. En faisant son travail jeudi soir, la nuit tombée, il croise un groupe de randonneurs. En remontant, le câble de sa dameuse se tend. Un des randonneurs est sur la trajectoire. "_Le monsieur est passé à 30 centimètres de mon câble_. La vitesse n'était pas énorme, cela ne l'aurait pas tué, mais il aurait certainement perdu connaissance. La personne s'est relevée, m'a fait un geste de la main quand je lui ai demandé si tout allait bien, et il a repris sa route comme si de rien n'était."

Un phénomène grandissant

Le problème, c'est que ces "presque accidents" sont de plus en plus fréquents. "Cela arrive deux fois par semaine. On voit des gens prendre des risques. Ils passent par dessus le câble, ou en dessous. Cela nous fait peur parce qu'on se dit que l'accident est à deux doigts explique Romain Lesueur. _Ils sont à côté d'un câble et ils ne se disent pas qu'_à tout moment ils peuvent se faire faucher voire découper."

La station de La Sambuy multiplie pourtant les avertissement. Un panneau lumineux à l'entrée de la piste prévient que le damage est en cours, les dameurs posent des panneaux et ont des signaux lumineux pour montrer leur présence. La mairie a également posé un arrêté pour interdire l'utilisation des pistes de ski hors horaires d'ouvertures. En cas de contrôle, les skieurs pourraient être sanctionnés d'une amende de 38 euros maximum. Un chemin spécial pour les randonneurs, balisé, a même été créé à la Sambuy. Pourtant, les randonneurs continuent à prendre le risque de se faire faucher par une dameuse en empruntant les pistes interdites.