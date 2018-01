Deux avalanches ont emporté des skieurs mardi après-midi dans les Hautes-Pyrénées.. Un homme de 35 ans qui faisait du ski de randonnée a été tué, emporté par une coulée en début d'après-midi à Aragnouet, près de la station de Piau-Engaly. Une autre coulée avait emporté un autre skieur de randonnée à Cauterets une demie heure avant. Dans les deux cas, ce sont les skieurs qui ont déclenché la coulée de neige à leur passage.

Emporté sur 200 mètres de dénivelé

À Aragnouet, l'avalanche s'est déclenchée à 1600 mètres d'altitude, peu après 15 heures, au passage donc de ce skieur de randonnée de 35 ans, qui vivait à Veille-Aure, juste à côté. Il skiait avec un ami, et il avait pris de l'avance. Il a coupé la pente, et cela a déclenché une coulée de neige. Il a été emporté sur 200 mètres de dénivelé. Son ami a donné l'alerte. Son corps a été retrouvé grâce au maître-chien déposé en hélicoptère et au détecteur de victime d'avalanche qu'il avait sur lui.

Une demie heure plus tôt, même scénario à Cauterets : deux skieurs de randonnée redescendent vers leur voiture, l'un d'eux coupe la pente. Le manteau neigeux est déséquilibré, l'avalanche part. C'est le deuxième skieur qui l'a aidé à s'extraire de la neige, il souffre de plusieurs blessures à l'épaule, au dos et au genou.

Dans les deux cas, il s’agissait de skieurs expérimentés et bien équipés, avec pelle, sondeur et détecteur. Ils étaient dans des secteurs qui n'étaient pas particulièrement dangereux selon le peloton de gendarmerie de haute montagne. Le risque d'avalanches est actuellement de 3/5 sur les Pyrénées.