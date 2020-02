Un skieur retrouvé mort en contrebas d'une piste aux 7 Laux

Un homme a été retrouvé mort dans la station de ski des 7 Laux (Isère) ce samedi matin vers 10 heures, en contrebas d'une piste, dans le secteur du Pleynet. Le corps du skieur de 48 ans a été découvert par les pisteurs. Il n'y a aucun témoin, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l'Isère a donc ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. "L'homme portait un casque", précisent les secours.

Le commandant du PGHM de l'Isère appelle les skieurs à la prudence

Le PGHM de l'Isère a également dû intervenir cinq autres fois ce samedi dans plusieurs stations pour des chutes, un malaise et une personne coincée dans des barres rocheuses.

La nécessité du port du casque aussi, pour les adultes comme pour les enfants - Patrick Poirot, le commandant du PGHM de l'Isère

Patrick Poirot, le commandant du PGHM de l'Isère, tient donc à appeler les skieurs à la prudence, au moment où débutent les vacances des isérois : "Cette période va être riche en terme d'affluence dans les domaines skiables du département. Il faut donc faire quelques rappels à la prudence : d'abord sur la nécessaire maîtrise de la vitesse, et du respect de la priorité aux skieurs qui se trouvent en aval sur les pistes de ski. La nécessité du port du casque aussi, pour les adultes comme pour les enfants. Et puis, considérez que les pistes sont en ce moment plus ou moins enneigées, parfois enneigées artificiellement, et ce sont des conditions à prendre en compte lorsque les pistes sont un peu dures, gelées le matin."