Un mort dans une avalanche à Valfréjus, risque élevé dans les massifs alpins

Un skieur russe est mort dimanche après-midi après avoir été emporté par une avalanche à Valfréjus (Savoie), dans le couloir du Seuil. Les autorités appellent les skieurs à la prudence à cause des récentes chutes de neige et des fortes rafales de vent.

Un skieur russe est mort dimanche après-midi à Valfréjus en Savoie. Il faisait du hors-piste dans le couloir du Seuil (2 250m) lorsqu'une avalanche s'est déclenchée. Faute de pouvoir utiliser un hélicoptère à cause des conditions météo, quatre secouristes sont intervenus par voie terrestre pour tenter de sauver l'homme, sans succès. Le couloir qu'avait emprunté le skieur, équipé d'un détecteur d'avalanche, est "très raide" d'après les secouristes.

Risque important au-delà de 2.000m

Le risque d'avalanche est de 4 sur 5 à partir de 2.000m © Radio France - Denis Souilla

À cause des importantes chutes de neige et des fortes rafales de vent ce weekend, le risque d'avalanche est élevé dans les massifs alpins. Il est de 4 sur 5 à partir de 2.000m, de 3 sur 5 en dessous. "Il y a eu pas mal d'épisodes venteux ces dernières heures. Les cristaux de neige transportés par le vent ont leurs branches brisées, c'est ce qui créé des plaques à vent et une forte instabilité du manteau dans les jours qui suivent, surtout quand il y a des couches de neige qui se superposent" explique le brigadier-chef Laurent Deschamps, CRS et guide de haute-montagne à Modane.