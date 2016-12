Un skieur se tue en hors-piste dans le massif du Mont Blanc, les gendarmes de haute montagne appellent à la prudence

Un skieur d'une trentaine d'année a fait une chute mortelle ce jeudi matin dans le massif du Mont Blanc, en secteur hors-piste. Le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, met en garde contre les dangers de la pratique liés au manque d'enneigement actuel.

Un jeune père de famille a fait une chute de ski mortelle ce jeudi matin dans le massif du Mont Blanc. Cet homme d'une trentaine d'années et père deux enfants évoluait en hors-piste dans le secteur de l'aiguille des Grands Montets, sur la combe des Rachasses, à 2400 mètres d'altitude. Il a chuté et heurté un rocher.

Le faible enneigement explique le drame, selon les secouristes

Les conditions de neige particulières cet hiver expliquent en partie cet accident selon le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Le faible enneigement et les rochers affleurant le manteau neigeux rendent la pratique particulièrement dangereuse selon le capitaine Patrice Ribes du PGHM : "Le hors-piste souffre également d'un faible enneigement, la neige est très dure et en cas de chute il est très difficile de s'arrêter. Il y a beaucoup de rochers qui affleurent et cela peut être très dangereux. Il faut faire très attention et ne pas sortir des pistes".