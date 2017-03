Un skieur varois meurt dans une avalanche dans les Hautes-Alpes

Un varois âgé d'une cinquantaine d'année est mort mardi après-midi dans une avalanche sur le domaine de la Forêt Blanche entre Vars et Risoul (Hautes-Alpes). Il faisait du hors piste. Le risque d'avalanche était très élevé.

Un varois âgé d'une cinquantaine d'année est mort dans une avalanche mardi après-midi alors qu'il faisait du hors-piste sur le domaine de le domaine de la Forêt Blanche entre Vars et Risoul. Il était accompagné de sa fille et deux amis quand il a décidé d'emprunter un couloir à proximité de la piste balisée. "Ses proches ne se sont pas inquiétés puisqu'il leur a dit qu'ils se rejoignaient plus tard" indique le maire de Risoul, Max Brémond contacté par France Bleu Provence.

Le corps du skieur retrouvé sous 40 centimètres de neige

C'est vers 18H30 que la fille du skieur s'inquiétant de ne pas le voir rentrer a donné l'alerte. Une équipe des remontées mécaniques et du service des pistes de Risoul est allée sur place avec du matériel de sondage. Un ski a d'abord été retrouvé et ensuite le corps du skieur qui était enseveli sous 40 centimètres de neige.

Le risque avalanche reste très élevé en raison des chutes de neige en début de semaine sur les Alpes du Sud.