Un snowboarder bloqué au milieu de barres rocheuses retrouvé sain et sauf en pleine nuit à Vaujany en Oisans

Des recherches de grande ampleur ont été menées pendant plusieurs heures lundi soir pour retrouver un snowboarder égaré au dessus d'Oz-Vaujany en Oisans. Il a retrouvé sain et sauf au milieu des barres rocheuses où il était bloqué et transporté à l'hôpital Nord de Grenoble vers 23 heures.

Vaujany, France

Un snowboarder âgé d'une trentaine d'années a été retrouvé "par chance" lundi soir au milieu de barres rocheuses au-dessus d'Oz-en-Oisans-Vaujany (Isère).

L'homme, un vacancier qui faisait partie d'un groupe de skieurs de plusieurs nationalités, avait quitté ses amis dans l'après-midi pour faire un petit hors-piste proche du télécabine de l'Alpette.

Il n'était pas au rendez-vous à la fermeture des pistes

A la fermeture des pistes, le snowboarder ne les avait toujours pas rejoints et ils ont donné l'alerte.

Des recherches ont été lancées, d'abord par le service des pistes de la station de l'Oisans, puis par les gendarmes du PGHM, assistés d'un l'hélicoptère quand la nuit était tombée.

Repéré grâce à ses cris

L'homme a été repéré grâce à ses cris, mais il a fallu encore plusieurs heures avant de le localiser précisément et pouvoir déposer des sauveteurs sur place. Il avait fait une chute et se retrouvait bloqué au milieu de barres rocheuses dans une combe éloignée du hors-piste de départ.

Bloqué mais sain et sauf

Il a été "extrait" par l'hélicoptère et transporté à l'hôpital Nord de Grenoble vers 23 heures pour des examens de contrôle mais il ne présentait apparemment pas de blessures graves, ni d'hypothermie.

Il n'avait pas de téléphone portable

Les gendarmes du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne) rappellent l'importance d'être équipé de matériel de sécurité quand on sort des pistes (un appareil de détection de victimes d'avalanche (DVA), une pelle, et une sonde) mais aussi d'un téléphone portable, surtout quand on part seul . Le snowboarder n'en avait pas, ce qui a beaucoup compliqué les recherches et empêché toute communication avec les sauveteurs.