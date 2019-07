Les doigts d'un soigneur arrachés par un chimpanzé au zoo de Saint-Martin-la-Plaine

Saint-Martin-la-Plaine, France

Un soigneur de chimpanzés s'est fait violemment mordre à l'espace zoologique de St Martin la Plaine ce jeudi après-midi devant des visiteurs.

Pourtant l'animalier a procédé comme d'habitude. Il a approché Bambou, un chimpanzé âgé de vingt ans, par un geste d'apaisement afin de lui montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. D'habitude Bambou prend sa main et lui fait un bisou dessus. Mais cette fois, il l'a brutalement mordu et lui a sectionné plusieurs doigts.

Le soigneur a pu alerter toutes les équipes du zoo grâce à son talkie-walkie et il a ensuite été transporté à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon afin d'être opéré de la main.

Canicule ? Visiteurs agaçants ?

La victime et les professionnels du zoo comme son propriétaire, Pierre Thivillion, sont très surpris, "_Bambou est là depuis vingt ans, il n'y a jamais eu de problèmes_. On l'a même nourri au biberon, rapporte Pierre Thivillon. On ne sait pas pourquoi il a agi comme ça... peut-être la canicule ou des visiteurs qui l'ont énervé."

Ce singe vit dans son enclos avec son frère. Ses parents se trouvent également dans le zoo. Quant à l'animalier, il y exerce depuis dix ans. Il fait partie des trois soigneurs habilités à approcher les chimpanzés. "Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir s'en occuper car il faut être expérimenté, explique Pierre Thivillon. C'est une espèce parfois difficile à contrôler."