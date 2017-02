Explosions dans un dépôt de bouteilles de gaz dans le Vaucluse

Un incendie a provoqué l'explosion de plusieurs dizaines de bouteilles de gaz vendredi soir sur le site d'une société de transport à Jonquières, entre Orange et Carpentras dans le Vaucluse. Pas de blessés, mais de gros dégâts.

Explosion dans le Vaucluse (capture d'écran Tweeter)

Des détonations à n'en plus finir, des bouts de métal surchauffés qui partent à la verticale dans le ciel, et mettent le feu en retombant dans les champs aux alentours jusqu'à 3 ou 400 mètres, la scène est hyper spectaculaire. L'explosion est vue et entendue à des kilomètres à la ronde. Le standard des pompiers est pris d'assaut, 25 camions et une cinquantaine de soldats du feu interviennent. Impossible de s'approcher à cause du danger, mais ils peuvent au moins éteindre les départs de feu tout autour. Les pompiers évacuent également les riverains des quelques maisons aux environs, pour les mettre à l'abri dans une salle des fêtes de Jonquières.

Pas d'explication encore sur l'origine de cet incendie. Le transporteur stockait des bouteilles de gaz destinées à la livraison chez des particuliers. D'après les estimations, l'équivalent d'environ 2.000 bouteilles a explosé. L'incendie est sous contrôle ce matin