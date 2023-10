Un sous-traitant de Burger King au Mans épinglé pour infractions aux règles du travail

Qui étaient vraiment les salariés chargés du ménage et du nettoyage au Burger King de l'avenue Bollée au Mans ? Cette étonnante question était examinée ce lundi 2 octobre par le tribunal du Mans, qui a condamné le patron d'une société de la région parisienne à trois mois de prison avec sursis pour travail au noir et emploi de salariés sans papiers.

L'affaire remonte au mois 6 juin 2019. Il est 0 h 45 lorsque les inspecteurs du travail débarquent au restaurant de l'avenue Bollée, où quatre personnes sont en train d'effectuer le ménage. Mais dès qu'ils se présentent, l'une d'elles prend la fuite. Les fonctionnaires vont rapidement comprendre pourquoi.

Salariés d'un sous-traitant, BKM Nett, basé en région parisienne, les employés présents ne sont pas ceux qui figurent sur le contrat de prestation passé avec Burger King. Les identités ne correspondent pas. Et les salariés évoquent des paiements en espèces ou encore des fiches horaires non remplies. La patronne du fast-food assure pourtant qu'il s'agit des mêmes personnes depuis quatre mois.

Un des salariés aurait fait travailler son frère à sa place

Fraude ? Travail au noir ? Pas du tout, répond Mamadi, le patron de BKM Nett : "Les personnes que j'avais embauchées en ont fait travailler d'autres à leur place ! Pour l'un, par exemple, c'était son frère", explique à la barre l'homme de 66 ans, derrière ses lunettes de soleil. Il assure d'ailleurs avoir découvert la supercherie par la police. En charge du recrutement, il avoue ne pas avoir vérifié que les personnes et leurs papiers correspondaient.

"Ce n'est pas quelqu'un qui fraude, assure son avocat, il a toujours payé ses cotisations sociales !" Le prévenu reconnaît en revanche quelques négligences, notamment d'avoir fait des embauches "par le bouche-à-oreille", à distance, sans jamais rencontrer les candidats. Et sans faire non plus toutes les déclarations nécessaires, notamment auprès des préfectures, par rapport à l'emploi de personnes étrangères.

Selon la procureure, c'est un mode de fonctionnement "aberrant" d'un patron "qui ne connaissaient pas ses salariés et qui ne souciait pas de savoir s'ils étaient en règle." Une société aujourd'hui liquidée, qui a employé jusqu'à 24 salariés pour honorer ses contrats dans deux Burger King au Mans et un à Paris.