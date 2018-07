Meaux, France

Un incendie a ravagé dans la nuit de mercredi à jeudi un entrepôt désaffecté de 10.000 mètres carré à Meaux (Seine-et-Marne). Le bâtiment contenait du "matériel et du bois" selon les 70 pompiers mobilisés sur place. Le feu parti peu avant minuit, a été maîtrisé seulement au petit matin. Toujours selon les pompiers, il n'y a pas de blessés.

Crs en feu à Meaux pic.twitter.com/9cJ7YqMre5 — DenisAmbre1905 (@denisambre1905) July 25, 2018

Analyses en cours pour évaluer la toxicité des fumées

La préfecture de Seine-et-Marne précise que des analyses sont en cours pour évaluer la dangerosité des fumées. Seule certitude pour l'heure, il n'y a pas de pollution de l'eau sur place.

Les recommandations de la préfecture

Cela dit, par mesure de prudence, les autorités recommandent au voisinage de respecter des consignes de prudence : laver des fruits et légumes issus des jardins environnants, étendre le linge à l’intérieur et relaver le linge ayant séché dehors. Les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, femmes enceintes) ou présentant des pathologies respiratoires sont invitées à limiter les sorties et à éviter les activités physiques et sportives de plein air durant les premières heures de la matinée.

Les recommandations de la préfecture de Seine et Marne après l'incendie d'un entrepôt à Meaux. - Capture d'écran préfecture de seine et Marne