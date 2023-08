Un spectaculaire incendie dans une maison abandonnée et squattée à Soyaux en Charente

Un incendie spectaculaire de pavillon s'est déclaré, ce jeudi en début d'après-midi, dans le Vieux Bourg à Soyaux, près d'Angoulême. Une trentaine de pompiers sont intervenus pour éteindre le feu, qui s'est déclaré dans une maison inoccupée depuis 5 ans, et squattée depuis par des inconnus. La progression dans la maison a été rendue très difficile par l'amoncellement de détritus au sol, et l'entassement depuis des décennies de tous types de matériel par l'ancien propriétaire qui souffrait du syndrome de Diogène. Il a fallu lutter contre les flammes par l'extérieur.

La maison sera démolie

La façade de la maison commençait à se fissurer pendant l'opération de secours, et il a fallu faire appel à une équipe spécialisée dans la sécurité bâtimentaire et une équipe cynophile pour lever le doute sur l'absence de victimes dans les gravats. Trois chiens sont intervenus, et n'ont pas marqué sur place la présence de personnes. La mairie de Soyaux a décidé de démolir ce qu'il reste de la maison. L'électricité n'était pas rétablie dans le quartier en toute fin d'après-midi, et tout le quartier était bouclé par la police municipale de Soyaux en cas d'effondrement du pavillon.