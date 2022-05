Un spectateur sous hypnose se blesse lors du spectacle de Messmer à l'Espace Mayenne

Les spectateurs de l'Espace Mayenne se souviendront longtemps du show de Messmer à Laval, ce dimanche 22 mai. En plein spectacle de l'hypnotiseur québécois, un spectateur est tombé de scène.

L'histoire commence quand, dans les gradins, un spectateur est particulièrement réceptif aux ondes de l'artiste québécois. Pour des raisons de sécurité, l'équipe de l'artiste l'installe dans les gradins. Messmer le remarque et le fait monter sur scène. C'est à ce moment-là que les choses dégénèrent. Les autres spectateurs déjà installés sur scène savent qu'il faut être prudent. Il y a des bandes blanches à ne pas franchir, au risque de tomber. Mais le Mayennais lui n'est pas au courant.

Clavicule gauche cassée

Messmer lui fait croire qu'il est l'un des guitaristes du groupe de rock Kiss. Il se prend au jeu, se met dans la peau d'un rockeur. Il est volubile, imite les gestes d'un musicien et tombe. C'est la stupeur dans la salle. Le spectacle continue, l'hypnotiseur fait quelques blagues alors que les pompiers arrivent et évacuent l'accidenté. On le porte sur un matelas pour l'immobiliser et éviter une blessure plus grave.

Résultat : la clavicule gauche cassée et une entorse au poignet droit. Un sérieux problème pour l'homme qui est musicien professionnel. Il en a pour plusieurs semaines de convalescence. Ses projets sont stoppés nets et il espère obtenir une compensation financière. Il se demande surtout pourquoi l'équipe de sécurité de l'artiste québécois n'était pas plus efficace.

De son côté, la production assure que c'est la première fois qu'un tel accident arrive lors d'un spectacle de Messmer. "Nous prenons ça très au sérieux et sommes en contact avec le spectateur blessé", assure l'attaché presse de la société de production. Messmer devrait même prendre des nouvelles de ce musicien mayennais.