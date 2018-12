Un speed-rider se tue dans le massif du Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc, France

Un speed-rider s'est tué ce jeudi après-midi dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie.

C'est quoi le speed-riding ?

Un speed-rider est un skieur équipé d'une petite aile de parapente, le but étant de dévaler la pente le plus vite possible en restant au sol. Le sportif peut alterner de cette façon le vol et la glisse.

Mais cet après-midi, un homme originaire de Chambéry en Savoie est mort après avoir raté son décollage au col du midi. Plus précisément dans le secteur du couloir des Cosmiques. Le speed-rider s'est écrasé au pied d'une barre de séracs à 3000 mètres d'altitude.

C'est sous le col du midi que les secouristes du PGHM de Chamonix ont récupéré son corps vers 14 heures.