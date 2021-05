Un spéléo coincé 12h sous terre à Montrond-le-Château dans le Doubs

Pour une première initiation à la spéléologie, pas de doute, ce fut une véritable aventure ! Un spéléo chevronné qui encadrait un groupe de cinq personnes, trois adultes et deux enfants s'est blessé au coude ce lundi à Montrond-le-Château dans le Doubs. Il s'est du coup retrouvé coincé à 300 mètres sous terre.

Une 12aine d'heures passées sous terre

10 jours après l'accident de spéleo de Malbrans, ce nouvel accident qui s'est produit dans la grotte des Cavottes, a mobilisé une soixantaine de personnes, 30 pompiers et autant de bénévoles du Spéléo secours français. Au final cet homme de 59 ans n'aura passé qu'une 12 aine d'heures sous terre.

Mais comme souvent dans les sauvetages spéleo rien n'a été vraiment simple il a fallu le médicaliser, l'installer sur une civière pour les passages difficiles notamment le passage des échelles, il a aussi fallu élargir un passage trop étroit.

Le sang-froid des spéléos amateurs

Le spéléo a pu terminer à pied et ressortir à l'air libre vers 2h du matin dans la nuit de lundi à mardi. Et pour une fois c'est le guide qui peut dire merci à ceux qui l'accompagnaient : car c'est grâce au sang-froid de ces spéléos amateurs dont deux sont parvenus à ressortir tous seuls et à alerter les secours, que l'histoire s'est bien terminée.