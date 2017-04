Un spéléologue de 40 ans se tue en Isère

Un homme de 40 ans est mort samedi soir dans le puits de l'Oubliette, menant à la grotte Chevalier, vers la dent de Crolles, dans le massif de la Chartreuse. Après une chute, et une longue incertitude sur son sort il est décédé. Les secours ont été mobilisés une grande partie de la soirée.

Un homme de 40 ans est décédé dans la soirée samedi 15 avril, il faisait partie d'un groupe de quatre amis, parti en expédition direction la grotte Chevalier. L'homme a chuté, d'une hauteur évaluée de 5 à 10 mètres selon les secours. À ce moment là l'homme respirait encore mais ne bougeait plus. Un de ses amis est alors ressorti pour donner l'alerte. Il était 17h50.

Une longue attente pour avoir des nouvelles

Le quadragénaire, originaire de la région Lyonnaise, était tombé dans le puits de l'Oubliette, situé à une heure environ de l'entrée de la grotte. Dès lors commençait une course contre-la-montre pour les secours. Plus de 40 personnes étaient engagées : des pompiers, des membres de la CRS Alpes, des membres du groupement spéléo de la Préfecture de l'Isère, et quelques hommes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne.

Décédé à l'arrivée des secours

Les secours sont entrés dans la grotte peu après 19 heures. En arrivant vers le lieu de la chute à 20 heures, ils n'ont malheureusement pu que constater le décès de l'homme. Ils ont ensuite sorti le corps, l'opération a évidemment été longue et délicate.

Une cellule d'aide médico-psychologique a été ouverte pour les compagnons de la victime. Deux d'entre eux étaient restés à ses côtés en attendant les secours. Une enquête va être ouverte pour déterminer les conséquences du drame. Selon les premiers éléments les quatre spéléologues n'étaient pas expérimentés, et ne faisaient pas partie d'une association ou d'un club de spéléologie.