Un spéléologue gravement blessé au fond d'un gouffre à Corconne

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce jeudi, peu avant midi, au lieu dit Le pont du Hasard, à Coronne, à la frontière entre le Gard et l'Hérault. Un spéléologue de 70 ans s'est gravement blessé au bras et à la tête. L'homme était au fond d'un gouffre, à quinze minutes de marche de toute route. Il a fallu l'intervention d'une équipe du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et de l'hélicoptère de la sécurité civile pour réaliser un hélitreuillage.

La victime a été évacuée vers le centre hospitalier de Carémeau, à Nîmes.