Un spéléologue retrouvé mort dans le Lot après un accident de plongée

La plongée souterraine est un sport très exigeant techniquement et physiquement (illustration)

Marcilhac-sur-Célé, France

Un terrible accident de plongée s'est produit ce vendredi 23 août.

Alors que trois plongeurs spéléologues faisaient une sortie aquatique à Marcilhac-sur-Célé, petit village lotois à 30 kilomètres à l'ouest de Figeac réputé pour de telles sorties, l'un d'eux a trouvé la mort.

Coincé à sept mètres de profondeur

Deux plongeurs ont en fait retrouvé le corps inanimé du troisième à 20 mètres de l'entrée d'une cavité et à 7 mètres de profondeur, au gouffre de Marchepied.

Ils ont alors donné l'alerte et les pompiers sont arrivés sur place en tout début d'après-midi.

Un homme de 59 ans

Selon la sous-préfète de Figeac, présente sur les lieux avec les pompiers, les gendarmes et la maire du village, l'homme a 59 ans et habite la région parisienne.

Pratiquait-il cette activité dangereuse depuis longtemps ? On l'ignore pour l'instant, comme on ignore les circonstances de sa mort. Mais les pompiers du Lot précisent : "Il est de réputation notoire que la plongée souterraine est très exigeante et pointue tant techniquement que physiquement."

Une équipe spécialisée attendue sur place

Pour l'instant, les pompiers ne peuvent pas intervenir, au vu justement, de la difficulté de ce site. Ils attendent donc une équipe de secours de la fédération de spéléologie, qui n'était pas encore sur place à 17h ce vendredi.

Ainsi, l'immersion pour aller récupérer le corps ne devrait pas commencer avant le début de soirée.

Alors que le Lot est le troisième site mondial pour l’activité de plongée souterraine, un plongeur spéléo gersois avait déjà perdu la vie en octobre dernier, non loin de là, aux abords de la résurgence du Ressel, à Marcilhac-sur-Célé.