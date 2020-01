Un squelette découvert dans une haie sur le parking du CHU de Béziers

Béziers, France

Terrible découverte samedi matin au CHU de Béziers. Des ouvriers chargés de détruire une haie épaisse située sur le parking de l'hôpital ont trouvé un squelette. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un ancien patient. Un homme, né en 1965, hospitalisé au CHU de Béziers pour une maladie grave. Le 25 octobre 2018, il avait disparu au petit matin du service où il était traité.

À l'époque, sa disparition est traitée comme une fugue par les personnels hospitaliers. Les policiers ouvrent malgré tout une enquête pour "disparition inquiétante". Après 7 mois de recherches sans résultats, l’enquête est finalement classée sans suite le 17 juin 2019.

Le dossier a donc été rouvert par le procureur de la république de Béziers. Une autopsie est prévue mardi pour déterminer les causes de la mort, et confirmer l'identité du défunt. Les enquêteurs parlent d'un rapprochement "hautement probable" entre ce décès et le patient porté disparu au CHU.