Un squelette humain découvert à Ciboure

Ciboure, France

C'est en dégageant un talus en friche que des employés de la ville ont fait la macabre découverte, en fin de matinée, dans un lieu qui n'avait pas été débroussaillé depuis 4 ans. Dès la découverte du crâne, les policiers de Saint-Jean-de-Luz et la police judiciaire ont été avertis. Il a fallu ensuite défricher tout le périmètre pour avoir accès aux autres ossements.

Le corps serait celui d'un homme

Les chaussures, sac et vêtements retrouvés près du squelette indiquent qu'il s'agirait d'un homme, dont le décès remonterait à plusieurs années. Le corps va désormais faire l'objet d'une autopsie et d'un prélèvement ADN à l'Institut médico-légal de Bordeaux, pour tenter d'éclaircir les causes du décès et retrouver l'identité de la personne. Les données recueillies seront notamment croisées à celles contenues dans le fichier national des personnes disparues.