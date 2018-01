Le squelette retrouvé par des chasseurs dimanche dans l'Est de la Croatie est-il celui d'Anne-Cécile Pinel ? Des analyses vont apporter dans les prochains jours la réponse aux proches de la jeune savoyarde portée disparue depuis le 21 juillet 2014. Depuis son domicile de Saint-Paul-sur-Isère près d'Albertville, son père reste prudent.

"Trop tôt pour spéculer" selon la police croate

Les restes ont été découverts dimanche à Trzic Tounjski, à 30 km au sud de Karlovac, à moins de deux kilomètres du lieu ou était organisé le festival électro Momento Demento, là où Anne-Cécile, étudiante à Lyon, a été aperçue pour la dernière fois. Agée de 23 ans à l'époque, elle a disparu au dernier jour du festival.

Contrairement à la presse locale, les autorités croates refusent pour l'instant de rapprocher cette découverte à l'affaire Pinel, le travail de police scientifique étant en cours, selon l'Intérieur croate. Les ossements ont été transférés à Zagreb pour des analyses ADN.

"On a besoin de savoir ce qu'il s'est passé". Michel Pinel, le père d'Anne-Cécile

En 2015 déjà un cadavre avait été retrouvé dans la zone de disparition, qui s'était finalement révélé être celui d'un homme. Cette fois, un élément intrigue Michel Pinel. Toujours selon la presse croate, des bottes auraient été retrouvées par les chasseurs à coté des ossements.

Pour le père de la jeune fille, qui se bat depuis trois ans et demi pour connaitre la vérité, "on ne sait pas du tout comment Anne-Cécile était habillée quand elle a disparu, mais dans ces affaires, on a jamais retrouvé ses espèces de Rangers. Ils appellent ça des bottes, mais c'est peut-être ça. On a toujours un peu d'espoir mais ça s'amenuise avec le temps. On a besoin de savoir ce qu'il s'est passé".

ECOUTEZ Michel Pinel, le père d'Anne-Cécile Copier

Un collectif de soutien toujours très actif

Depuis la disparition d'Anne-Cécile, sa famille et ses proches ont multiplié les initiatives pour tenter de la retrouver. Ses parents se sont rendus plusieurs fois sur place, et ses amis ont organisé de nombreux rassemblements - via cette page Facebook - ainsi que des campagnes d'affichage pour exiger des autorités françaises et croates une enquête plus approfondie. Une association a même été créée. Aujourd'hui, deux enquêtes sont ouvertes, l'une en France et l'autre en Croatie.