Un stadier touché par un jet de pétard agricole pendant le derby du Maine, Laval / Le Mans

Le Stade Lavallois a remporté son derby face au Mans ce samedi 6 avril, 3 buts à 1. Une victoire devant 9 500 spectateurs, et notamment des ultras manceaux. Certains d'entre eux sont liés à des incidents survenus avant et pendant la rencontre.

Laval, France

Les vainqueurs de ce derby du Maine, de ce samedi 6 avril, ce sont les Lavallois. Ils ont battu Le Mans FC, 3-1 au stade Francis Le Basser. Une victoire remportée devant près de 10 000 spectateurs.

Dans la tribune visiteur, il y avait environ 600 supporters manceaux et parmi eux, une quarantaine d'ultras. Certains de ces supporters sont liés à quelques troubles, avant et pendant le match.

Un stadier transporté à l'hôpital

Il y a eu un incendie déclenché aux abords du stade une heure avant le coup d'envoi. Un buisson a pris feu à cause d'un fumigène. Il y a aussi eu un jet de pétard agricole. Un stadier, touché et qui n'entendait plus rien a dû être transporté à l'hôpital de Laval.

Des individus ont été identifiés mais aucune arrestation n'a eu lieu. Cela concerne deux ou trois personnes. Une trentaine de policiers lavallois étaient mobilisés pour cette rencontre.