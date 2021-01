Un stage avec la police plutôt qu'une exclusion du collège

La Police nationale a signé ce lundi une convention avec l'Académie de Montpellier concernant les sanctions applicables aux élèves des collèges et lycées. Les élèves sous le coup d'une exclusion temporaire se verront proposer un stage au sein du centre de loisirs jeunes de la police.

Le Directeur départemental de la sécurité publique et le Directeur Académique des Services de l'Éducation nationale de l'Hérault ont signé ce lundi à Montpellier une convention relative aux sanctions applicables aux élèves des collèges et lycées de Montpellier, Lattes et Pérols. Les élèves sous le coup d'une exclusion temporaire se verront proposer, à la place, un stage de trois jours au moins, au sein du centre de loisirs jeunes de la police nationale. Objectif : éviter un processus de déscolarisation.

"Il y a des jeunes qui, malgré l'accompagnement proposé au sein des établissements scolaires, continuent à déroger à certaines règles et mettent en difficulté le fonctionnement général de ces établissements. On pense qu'en travaillant avec la police on peut leur offrir un meilleur accompagnement", Christophe Maury (DASEN 34).

Christophe Mauny Directeur Académique des Services de l'Education nationale de l'Hérault Copier

Le CLJ a 30 ans d'expérience

Le centre de Loisirs de la police (CLJ) basé dans le quartier de la Mosson à Montpellier est un vrai outil de prévention. Le mercredi le samedi et pendant les vacances, il accueille 200 jeunes pour des activités ludiques, sportives, cultuelles. En plus des policiers qui y travaillent, deux personnes ont été spécialement recrutées, un brigadier ancien champion de karaté et une mère de famille issue de la société civile, tous les deux aguerris aux problématiques de jeunes en décrochage.

"L'objectif est que ces trois jours hors de l'établissement soient bénéfiques. Éviter que les enfants restent chez eux à jouer aux jeux vidéo et retournent au collège en héros en disant j'ai eu trois jours de vacances", Hakim Hocine, brigadier de police, ancien sportif de haut niveau.

Hakim HOCINE brigadier de police, ancien champion de karaté sera chargé d' encadrer les jeunes pendant le stage Copier

Un stage civique

Un chef d'établissement qui rencontre des difficultés avec un élève pourra saisir l'agent de prévention du CLJ. L'idée, plutôt que de renvoyer le jeune à la maison où il sera livré à lui-même, lui proposer un stage de trois jours au moins avec l'accord des parents. Un stage civique où on va lui faire prendre conscience de sa faute, lui rappeler les règles de vie en société et le confier à un partenaire comme la Croix-Rouge, les pompiers ou la TAM pour effectuer une action de bénévolat.

Un bilan sera systématiquement fait avant de retourner au collège. "Ce dispositif novateur vise à agir avant que le mineur ne tombe dans la délinquance et lui montrer une autre image de la police moins répressive" conclut Yannick Blouin Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Hérault (DDSP 34).