Saint-Étienne, France

Une course-poursuite très inhabituelle ce lundi soir, rue Louis-Lumière, à Saint-Étienne. Les policiers ont dû prendre en chasse... une trottinette électrique, pour interpeller un fuyard.

Il est un peu plus de 22 heures, lorsque la police tente de contrôler un jeune homme non loin de la Cité du Design. Mais l'individu, âgé de 19 ans, ne l'entend pas du tout de cette oreille : il s'enfuit sur sa trottinette électrique en narguant les agents qui tentent de l'interpeller. S'engage une courte et assez inédite course-poursuite.

Le fuyard à trottinette a finalement été intercepté et interpellé. Sur lui, les policiers ont découvert un gramme de cocaïne.