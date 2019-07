Un suicide au centre des Finances publiques de Longwy

Longwy, France

Ce lundi matin, au centre des Finances publiques de Longwy, le chef de la trésorerie, un homme de 54 ans, s'est donné la mort dans les locaux. Ce sont ses collègues qui l'ont découvert pendu dans une salle. Les pompiers, dépêchés sur place, n'ont rien pu faire.

Il venait juste d'obtenir sa mutation

La police a ouvert une enquête, notamment pour déterminer si il peut y avoir un lien entre son geste et son travail. Mais selon le directeur des finances publiques de Meurthe et Moselle, Dominique Babeau, rien ne laissait supposer un tel drame. Le quinquagénaire, originaire du Gard, était en poste à Longwy depuis deux ans, et venait justement d'obtenir sa mutation pour retourner dans son département d'origine. Dominique Babeay se dit donc "très surpris et consterné, avec une pensée particulière pour la famille et les collègues" de cet agent.

Une cellule psychologique ouverte

Une cellule psychologique a été ouverte sur place, pour soutenir les collègues de cet homme, profondément choqués, notamment ceux qui l'ont découvert. Une autopsie va par ailleurs être pratiquée, comme c'est l'usage dans ce genre de cas.