Un septuagénaire se suicide près de la gare de Laval, trafic SNCF perturbé

Le drame s'est produit en milieu de matinée entrainant l'interruption du trafic ferroviaire.

Un homme de 70 ans a mis fin à ses jours ce matin. A son domicile, une lettre, expliquant son geste, a été retrouvée. C'est au niveau du pont du quartier Hilard, à environ 500 mètres de la gare de Laval, que cette personne s'est suicidée dans des circonstances qui restent à établir. Pour faciliter le travail des pompiers et pour les besoins de l'enquête, le trafic ferroviaire entre la Bretagne et Le Mans a été interrompu pendant plus d'une heure. Des TGV et des TER ont accusé du coup d'importants retards, certaines rames ont dû être déviées par Nantes.