Un supermarché de la drogue démantelé à Montpellier

Les policiers ont saisi d'importantes quantités de drogue et des armes de guerre dans un appartement de la cité Gély à Montpellier. Deux hommes de 38 et 20 ans ont également été arrêtés. L'enquête avait démarré l'été dernier après une fusillade. Des policiers de la BAC s'étaient fait tirer dessus.

Montpellier, France

Le 17 juillet 2018 des policiers de la BAC qui intervenaient dans la cité Gély à Montpellier s'étaient fait tirer dessus à l'arme automatique. Un policier avait été légèrement blessé. Ils avaient saisi quatre kilos de cocaïne. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte et l'enquête vient de déboucher sur la saisie de drogue, d'armes, d'argent liquide et l'interpellation de deux hommes.

Un supermarché de la drogue

Le premier âgé, de 38 ans qui était déjà sous contrôle judiciaire dans une affaire de "stup" est cueilli par surprise jeudi dernier alors qu'il sort d'un appartement de la cité. Sur lui, les policiers du SRPJ, épaulés par des hommes de la BRI et du RAID, trouvent un arme chargée, prés de 12 000 euros en espèces et des clés.

Les clés de coffres situés dans l'appartement (qui était loué clandestinement exclusivement pour le trafic ) et dans lesquels les policiers vont découvrir toutes les drogues disponibles sur le marché actuellement : dix kilos de cocaïne, 2,7 kilos d’héroïne, 2,3 kilos d'herbe de cannabis, 1 kilo de résine et des drogues de synthèse (MDMA, crack, ecstasy) mais aussi trois armes de poing et plus rare neuf grenades et deux gilets pare-balles.

Il est rare de trouver des grenades qui sont utilisées par les militaires

Le second trafiquant âgé de 20 ans qui ne compte que de petites condamnations sur son casier judiciaire est arrêté un peu plus tard. Il avait également de l'argent sur lui et chez lui. Au total 37 000 euros ont été saisis.

De la drogue de grande qualité

Il faut dire que le trafic rapportait gros,la cocaïne importée des Pays-Bas était de grande qualité et aurait pu être coupée deux à trois fois avant d'être revendue, rapportant à elle seule environ 1 million et demi d'euros.

Les deux hommes sont mis en examen pour le trafic de drogue et la détention d'armes. Ils risquent 20 et 10 ans de prison. La plus lourde peine, pour le plus âgé qui a déjà 5 condamnations.

Christophe Barret procureur de la République de Montpellier Copier

Les armes et l'argent saisis - SRPJ Montpellier