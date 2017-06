Un "supermarché de la drogue" démantelé à Nancy

Quatorze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, ce mardi matin, lors d'une opération anti-drogues menée à Nancy et dans son agglomération. Au total, 125 policiers ont été mobilisés.

C'est un vaste coup de filet anti-drogues qui a été mené, ce mardi matin. À l'aube, 125 policiers de Nancy (Sécurité publique et Police judiciaire), appuyés par des gendarmes du GIR Lorraine mais aussi par les unités du RAID et de la BRI, ont investi simultanément plusieurs domiciles dans le but de démanteler un trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Quatorze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

"Plusieurs milliers d'euros en jeu tous les jours"

Si les perquisitions ont été menées dans plusieurs communes différentes (Nancy, Maxéville, Vandoeuvre-lès-Nancy, Laxou, Essey-lès-Nancy mais aussi Paris), le cœur du trafic était localisé à Nancy, dans le quartier du Haut-du-Lièvre, selon Nicolas Jolibois, le Directeur départemental de la sécurité publique : "C'est un trafic qui mettait en scène entre trois et huit personnes, avec plusieurs milliers d'euros en jeu tous les jours. On est vraiment sur un phénomène de deal de rue, poursuit Nicolas Jolibois. Cette opération visait à faire cesser l'activité de ce supermarché de la drogue et débarrasser en grande partie les cages d'escalier et les entrées d'immeubles des principaux dealers."

Selon le patron de la police en Meurthe-et-Moselle, les quatorze personnes interpellées sont "plutôt des jeunes majeurs" et "beaucoup sont défavorablement connus" des services de police. Certains sont soupçonnés d'avoir vendu la drogue, d'autres de l'avoir fourni.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi quelques centaines de grammes de cocaïne, plusieurs dizaines de milliers d'euros en argent liquide, ainsi qu'un fusil .22 Long Rifle à lunette. Il faut y ajouter les preuves recueillies pendant les surveillances menées depuis plusieurs mois par la police. L'enquête a débuté à la fin de l'année dernière.