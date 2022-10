Un supporter de foot de Bessèges victime d'une double fracture à la mâchoire après une bagarre générale

Un supporter de football du club de Bessèges (Gard) a été opéré ce lundi au CHU de Nîmes d'une double fracture à la mâchoire. Ce joueur de l'équipe réserve a été victime d'une agression pendant une bagarre générale dimanche. C'était lors du match entre Bessèges et le club nîmois de Pissevin / Valdegour, une rencontre de niveau amateur (2e journée de Départementale Une). Il était spectateur, dans les tribunes. La bagarre a éclaté en fin de rencontre. "On m'a parlé de poings américains", confie Jacques Molle, le président du CA Bességeois. Le match avait déjà été interrompu une première fois. Les échauffourées ont éclaté après un but du club cévenol.

Une vingtaine de gendarmes sont intervenus. En plus des coups, des bouteilles ont également été lancées.

Le président du Club Athlétique Bessègeois, Jacques Molle, confie sur France Bleu Gard Lozère : "au départ le climat était tendu. Le public venu d'ailleurs s'est jeté, à la grande butte, sur le public bességeois. Il y a eu une bagarre d'une violence inouïe."

"Jamais on avait assisté à une telle violence", Jacques Molle, le président du Club Athlétique Bessègeois

Jacques Molle espère une totale remise en cause du football amateur, et des décisions fortes. "Ce n'est pas pensable. il faut que les états-majors du foot amateur se penchent sur le sujet. Si on veut sauver le club amateur, pas seulement dans le Gard, il faut une réelle réflexion sur la sécurité, mais aussi sur le financement des clubs, et puis quelle politique on veut mener pour nos jeunes".

"Lorsque nos jeunes assistent à ce genre de choses, c'est.. lamentable. C'est lamentable. Voir un tel déchaînement de violences, au-delà de porter plainte... il faut vraiment réagir. On ne peut pas laisser les choses continuer de cette façon-là, ce n'est pas possible". Jacques Molle

Les dirigeants de Bessèges ont prévu de se réunir ce lundi soir, pour décider des suites à donner ; ils pourraient porter plainte.