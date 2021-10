Un supporter interdit de matchs du LOSC pendant 18 mois, après les violences du derby face à Lens

Un des supporters interpellés après les incidents lors du derby de football Lens-Lille, au stade Bollaert en septembre dernier, comparaissait lundi 18 octobre devant le tribunal correctionnel de Béthune. Ce Lillois de 27 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction de stade pendant un an et demi.

Thomas, c'est son prénom, était jugé pour violences aggravées car il a jeté un fauteuil sur un des CRS présents lors des échauffourées. Le 18 septembre, des supporters lensois ont envahi le terrain pour en découdre avec des supporters lillois. Ils ont notamment arraché et lancé des fauteuils dans la tribune lensoise où se trouvaient de nombreuses familles et enfants. Ces violences ont fait six blessés et deux interpellations.

"J'ai agi dans l'euphorie"

Selon ses mots, il a agi, "poussé par un sentiment d’euphorie". À la barre, le jeune supporter, qui a eu 27 ans fin septembre, présente ses excuses et dit ses regrets.

C’était stupide de sa part de jeter un fauteuil sans réfléchir, mais comme tout le monde le faisait, j’ai fait pareil !

Ce supporter, qui venait d’intégrer un nouveau groupe d’ultras, reconnaît les coups de pieds donné dans le siège branlant pour l’arracher et le jeter dans la foulée. Des faits qu'il n’avait pas vraiment reconnu dans un premier temps, mais confirmés par la vidéosurveillance.

La procureure le secoue : "Vous dites que vous n’avez pas réfléchi ? Vous savez que des violences entre deux clubs rivaux ça arrive ? Vous saviez en jetant le fauteuil qu’il y avait des gens en dessous ? Vous auriez pu tuer le CRS que vous avez blessé au niveau du genou droit."

Un casier judiciaire vierge

"Je pensais que le fauteuil allait atterrir sur la pelouse, je ne visais personne", assure le jeune chômeur. Son avocate rappelle, quant à elle, son casier judiciaire vierge et sa promesse d’embauche toute récente après plusieurs mois de chômage. Il travaille dans la maintenance de métro. Il a même a fait du bénévolat auprès d’enfants cet été au Togo.

"Mon client n’est pas quelqu'un de violent. C’est quelqu'un qui a honte, honte de ce qu’il a fait, à tel point qu’il n’arrive même pas à en parler à son meilleur ami, lui aussi membre du même groupe de supporter !"

Plus de matchs du LOSC pendant 18 mois

La procureure de la République avait requis 10 mois de prison avec sursis contre ce supporter, ainsi qu'une obligation de pointer à la mi-temps de chaque match du LOSC au commissariat de Béthune pendant un an et demi.

Des réquisitions ramenées à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal avec, tout de même, cette interdiction d'un an et demi d'assister aux matchs du LOSC ainsi que de se rendre au stade Bollaert. Il doit également verser 500 euros d'indemnisation au CRS blessé.

"C'est une peine mesurée et exemplaire", a estimé l'avocate de Thomas après l'audience.