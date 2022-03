Un supporter lensois accuse un stadier du club de l'avoir roué de coups à la mi-temps d'un match

Cédric, supporter lensois, accuse un stadier du RC Lens de l'avoir roué de coups à la mi-temps du match entre Lens et Brest au stade Bollaert, le 5 mars dernier. Il a déposé plainte et pris un avocat. Le club dit prendre l'affaire très au sérieux.

C'est une accusation grave que porte un supporter du RC Lens à l'encontre d'un stadier du club. Cédric, fan depuis plus de 25 ans des Sang et or, affirme avoir été roué de coups par un stadier du club, à la mi-temps de la rencontre entre Lens et Brest le samedi 5 mars, au stade Bollaert. Il a déposé plainte. Son avocat Maître Geoffroy compte sur les caméras du stade pour éclaircir ce qu'il s'est passé.

Des coups qui auraient été portés au vu et au su de tous

Cédric va régulièrement au stade Bollaert avec sa femme, en tribune Trannin. C'est de là que part l'altercation avec un stadier : celui-ci demande aux supporters de s'assoir en début de rencontre. L'épouse de Cédric proteste pour la forme, et reçoit une réponse insultante selon Cédric, qui s'interpose. Le ton monte mais c'est à la mi-temps qu'il est invité à aller s'expliquer avec le stadier lensois.

Cédric va s'expliquer, persuadé d'être protégé par les nombreuses caméras et les supporters autour : "mais il me met un coup de poing direct, je suis tombé par terre. J'ai été bloqué par deux de ses collègues, et il a continué à me rouer de coups à terre. Devant des caméras, devant des supporters ... devant tout le monde." Cédric dépose plainte immédiatement après, pour "violences à l'intérieur d'une enceinte sportive".

Il écope d'un arrêt de travail de trois jours pour ces coups. Pour son avocat Maître Geoffroy, les caméras constituent l'élément-clé du dossier : ce sont elles qui vont donner raison ou non à son client. Cédric affirme par ailleurs que le stadier incriminé est déjà connu pour avoir été violent avec des supporters en marge d'une autre rencontre, "à Caen, il y a deux, trois ans". Il s'agit d'accusations graves, auxquelles ne veut pas répondre le club. Le RC Lens se contente d'indiquer qu'il prend les choses très au sérieux.