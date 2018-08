Un supporter marseillais qui détenait des fumigènes et une cagoule doit être déféré au Parquet ce lundi après-midi. Il avait été interpellé en marge du match entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille qui s'était tenu la veille au stade des Costières.

Nîmes, France

Un supporter de l'Olympique de Marseille arrêté en possession de fumigènes et d'une cagoule doit être déféré au Parquet ce lundi après-midi à l'issue des sa garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel sur son compte twitter.

Ce supporter marseillais a été interpellé en marge du match de ligue 1 de football entre le Nîmes Olympique et l'Olympique de Marseille qui s'est tenu dimanche soir 19 août au stade des Costières devant plus de 15 000 spectateurs et qui a vu la victoire des Nîmois sur le score de 3 buts à 1.

La rencontre s'est déroulée dans une ambiance très chaude, mais sans incident particulier avec les supporters.