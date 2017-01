Un supporter toulousain porte plainte pour menaces de mort homophobes après Toulouse / OM

C'est un geste avant tout symbolique : un supporter du TFC porte plainte contre X, pour menaces homophobes. Il s'appuie sur des slogans scandés à l'occasion de Toulouse / OM début janvier, en Coupe de France

Un supporter toulousain porte plainte pour menaces homophobes après le match entre le TFC et l'OM au début du mois : la rencontre de Coupe de France, le 8 janvier, qui a vu, pour mémoire, l'OM se qualifier aux tirs aux buts

La plainte est déposée contre X, à la gendarmerie de Balma près de Toulouse. On ne sait pas si le supporter était au Stadium ce jour-là, mais il s'appuie notamment sur une vidéo diffusée sur Internet. On y entend des mots très crus. Des slogans du type "Toulousains pédés" ou encore, "Toulousains enculés, on va vous tuer".

Une action symbolique

Pour les habitués des matchs de foot, ça ne paraîtra certainement pas surprenant C'est un langage "habituel" dans les stades. Mais cette fois, l'homme de plus 70 ans, qui serait un supporter de longue date, veut marquer le coup.

Selon son avocat, il veut tout simplement "dénoncer le climat de violence dans les stades"

C'est une initiative raisonnable qui n'est pas inspirée par des motifs de vengeance", maître S. Cohen (avec AFP)

La semaine dernière déjà, le collectif "rouge direct" a saisi le ministère de l'Intérieur à propos de cette même vidéo : un collectif fondé par les dirigeants historiques de l'ancien Paris Foot Gay, dissous il y a plus d'un an.