Un surveillant agressé à la prison de Valence

Un surveillant pénitentiaire a été menacé et agressé par un détenu, ce mercredi matin. Pour le syndicat UFAP UNSa Justice, tout est lié au phénomène quasi quotidien des projections de colis dans l'enceinte de la prison.

Un surveillant du centre pénitentiaire de Valence a été agressé, ce mercredi matin. Un détenu a jeté une chaise au visage du gardien. D'après le syndicat UFAP UNSa Justice, le prisonnier était mécontent des réparations sur les grilles de sa fenêtre et de l'installation de caillebotis, qui vont l'empêcher de récupérer les colis projetés dans l'enceinte de la prison. Il n'a alors pas contenu sa colère et a menacé de mort le surveillant et sa famille avant d'agresser physiquement le gardien. Le membre des services pénitentiaires a été transporté à l'hôpital de Valence pour des examens de contrôle.

Pour l'UFAP UNSa Justice, il faut absolument faire les travaux nécessaires pour lutter contre le problème des projections. Plus de 6 kg de drogue ont été saisis dans les 6 premiers mois de l'année 2021, assure le secrétaire régional du syndicat, Sylvain Royère.

"Cela crée des tensions. Il faut absolument faire des travaux aux abords de la prison", réclame le syndicaliste. Pour lui, il faut installer des bardages, des concertinas (sorte de rouleaux de barbelés) et des filets anti-projections. "Ça coûte un peu d'argent, mais il faut sécuriser le centre pénitentiaire. Aujourd'hui, on a une détention digne des favelas ! Il se passe de tout : c'est une mini-cité ici!" déplore Sylvain Royère.

Le gardien blessé s'est vu prescrire 5 jours d'ITT (interruption totale de travail), après son agression.