Un surveillant de la maison d'arrêt de Tours agressé une nouvelle fois par un détenu

Il y avait eu une dizaine d'agressions de surveillants à la maison d'arrêt en 2016, lundi 12 juin un détenu agressif a de nouveau frappé un agent pénitentiaire

L'agression a eu lieu lundi en milieu d'après-midi vers 15h45. A la maison d'arrêt de Tours, c'est l'heure des visites au parloir. Un détenu parle avec sa compagne. Il fait un peu trop de bruit et est rappelé à l'ordre par un surveillant. N'arrivant pas à se faire écouter, ce dernier prend la décision de ramener le détenu en cellule ce qui ne plaît visiblement pas à celui-ci. Il frappe le surveillant par derrière de deux coups de poing dans les cervicales. "Un geste inadmissible" réagit le secrétaire local du SPS, Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et Surveillants Brigadier.

"Notre collègue a été hospitalisé, on lui a posé une minerve, il est en arrêt de travail. Nous ne sommes pas là pour subir les sautes d'humeur et l'agressivité des détenus. C'est un problème de discipline, quand il y a des agressions il faut que la justice sévisse et que le détenu soit sanctionné à la hauteur de l'agression " réaction du secrétaire local du SPS