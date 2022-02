Un surveillant de la maison d'arrêt du Mans entame une grève de la fin

Ca fait bientôt deux ans que sa carrière a pris une tournure amère. Alors aujourd'hui, Borodin semble ne plus avoir rien à perdre. Depuis lundi, il campe devant la maison d'arrêt du Mans et vient d'entamer une grève de la faim. Ce qu'il veut ? "Une réponse" de l'administration pénitentiaire à propos de sa situation. "Car je ne peux plus continuer comme ça", déplore le surveillant pénitentiaire de 38 ans.

Près du feu, où il se réchauffe après une seconde nuit dans son camp de fortune, il raconte cette altercation avec l'un de ses collègues du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, où il est officiellement affecté depuis 2016. A cet époque, le syndicat dont il est responsable, le Snepap-FSU, diffuse en interne un tract dénonçant le silence de la direction à propos de comportements racistes de certains personnels. Un de ses collègues n'apprécie pas : "Il m'a dit qu'il n'aimait pas les tracts de Noirs", assure Borodin. Les deux hommes en viennent aux mains. Borodin est accusé de violence et se voit refuser l'accès à l'établissement dès le lendemain. Son collègue obtient une journée d'ITT (incapacité temporaire de travail). Une procédure disciplinaire est engagée.

Tandis que son collègue reste en poste, Borodin est lui suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Quatre mois avec maintien de salaire, puis six mois avec demi-salaire... Avant d'atterrir aux Croisettes en juin 2021. "Nous l'avons affecté provisoirement à l'établissement le plus proche de chez lui en attendant que les procédures aboutissent", précise l'administration pénitentiaire. L'une disciplinaire, en interne, traitée par le ministère de la justice. L'autre judiciaire, entre les mains du parquet d'Alençon, suite à la plainte déposée par chacun des deux protagonistes.

120 km aller-retour chaque jour pour travailler

Depuis sept mois, pour prendre son poste Borodin est donc obligé de faire quotidiennement 120 km aller-retour entre Le Mans et Saint-Denis-sur-Sarthon, près d'Alençon. Parfois même deux fois en 24 h lorsqu'il enchaîne un service du matin et de nuit. Une situation qui plombe sa vie professionnelle et personnelle : "J'ai une famille, des enfants, c'est compliqué... Au niveau familial, ça ne va plus, à l'école, ça ne va plus, financièrement, je n'arrive pas à suivre... Tout ça avec le boulot qu'on fait, où je dois être moi-même en tranquillité pour m'occuper des détenus qui ont des soucis, je ne vais pouvoir tenir éternellement." Problème : cette mesure est à durée indéterminée. "Nous sommes contraints d'attendre la fin de la procédure judiciaire pour nous prononcer au niveau disciplinaire de manière cohérente et logique", estime-t-on du côté de l'administration.

Aujourd'hui, Borodin se dit prêt à tout entendre, mais souhaite avant tout que sa situation soit tranchée : "Soit on me renvoie sur mon lieu de travail d'origine, soit on accepte ma demande de mutation et comme ça je pourrai déménager avec ma famille." Certains de ses collègues venus le soutenir dénoncent "une injustice" de la part de leur employeur, qui ne respecte pas la présomption d'innocence : "Car en attendant, le collègue qui a eu des soucis avec lui, il est toujours en poste à Condé. Il travaille et n'a jamais été sanctionné."