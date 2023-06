Un surveillant de la prison d'Annoeullin menacé par téléphone et à son doimicile

"Tout le personnel du centre pénitentiaire est en état de choc, personne n'est à l'abri". L'émotion est forte dans cette prison de la métropole lilloise selon Maxime Albertier, secrétaire local du syndicat FO Pénitentiaire. Mardi soir, en rentrant du travail vers 23h, le téléphone d'un surveillant ne cesse de sonner. Un numéro anonyme tente de le contacter, il ne décroche pas. Il reçoit ensuite une succession de messages, tous anonymes : "on vient des Pays-Bas", "on va te serrer". Des photos d'armes sont également jointes aux messages.

Dépôt de plainte

Le lendemain matin, cet agent va donc porter plainte à la gendarmerie et c'est en rentrant chez lui vers midi qu'il voit sortir de plusieurs véhicules immatriculés en Belgique ou aux Pays-Bas (dans la précipitation, il ne se souvient plus des plaques d'immatriculation exacte), une dizaine d'hommes au total. Il court alors se réfugier dans sa maison où se trouve également ses deux fils.

Le surveillant compose le 17 mais en l'absence de réponse rapide, il finit par contacter un responsable de la prison d'Annoeullin donne l'alerte. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et mettent en fuite les assaillants.

Une vengeance d'un détenu sanctionné ?

L'enquête s'oriente vers une possible vengeance d'un détenu qui a déjà menacé ces derniers temps d'autres surveillants qui ont déposé plainte, selon FO pénitentiaire. Mardi, il avait cassé une vitre de la salle de musculation et c'est ce surveillant menacé chez lui qui avait rédigé le rapport d'incident, demandant une suspension d'activité pour ce prisonnier qui l'avait menacé oralement, selon Maxime Albertier. L'enquête devra confirmer cette éventuelle piste et dans ce cas expliquer comment ce détenu serait parvenu à obtenir le numéro de portable du surveillant. Concernant le profil de ce suspect, le syndicaliste précise qu'il "ne fait pas partie des prisonniers les plus dangereux de la prison mais cela ne veut rien dire, on le voit bien". L'administration pénitentiaire dit "prendre très au sérieux ces faits graves". Selon nos informations, un soutien psychologique a été proposé au surveillant ainsi qu'un relogement temporaire pour lui et sa famille.