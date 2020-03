Un surveillant de la prison de Châlons-en-Champagne agressé par un détenu

Un surveillant de la prison de Châlons-en-Champagne a été agressé ce mardi par un détenu. Il a reçu un coup de poing au visage et souffre d'un hématome et d'une égratignure au niveau du nez et du front. Des blessures qui nécessitent cinq jours d'arrêt de travail.

Les faits ont eu lieu vers 12h30 et tout a commencé par un différend entre deux détenus. Les surveillants ont voulu les séparer sauf que l'un des deux s'est montré récalcitrant : il refusait d'avancer et surtout de desserrer les poings, faisant craindre aux surveillants qu'il ne cache quelque chose (une arme) dans ses mains. Lorsque le surveillant a voulu le fouiller, le détenu lui a porté le coup.

Le surveillant a porté plainte et une enquête a été ouverte par le Parquet de Châlons-en-Champagne. Par ailleurs, le détenu passera en commission de discipline dans les 48h et le syndicat pénitentiaire FO demande son transfert dans une autre prison afin qu'il ne puisse plus croiser sa victime.